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Гладилин — о Захаряне: никто не будет держать игрока, который регулярно травмируется

Гладилин — о Захаряне: никто не будет держать игрока, который регулярно травмируется
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Известный отечественный тренер Валерий Гладилин отреагировал на новость об очередной травме российского атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Сложно сказать, почему Захарян постоянно травмируется в Испании. Этот вопрос нужно задать медикам, ведь Арсен поехал туда здоровым. Но такое долго продолжаться не может — ни один клуб не будет держать футболиста, который регулярно травмируется. Однако Захарян ещё не в критическом возрасте, а в расцвете сил. Поэтому руководители «Реала Сосьедад» могут подождать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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