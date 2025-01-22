Гладилин — о Захаряне: никто не будет держать игрока, который регулярно травмируется

Известный отечественный тренер Валерий Гладилин отреагировал на новость об очередной травме российского атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Сложно сказать, почему Захарян постоянно травмируется в Испании. Этот вопрос нужно задать медикам, ведь Арсен поехал туда здоровым. Но такое долго продолжаться не может — ни один клуб не будет держать футболиста, который регулярно травмируется. Однако Захарян ещё не в критическом возрасте, а в расцвете сил. Поэтому руководители «Реала Сосьедад» могут подождать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.