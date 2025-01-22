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Булыкин: для всех болельщиков матч между «Бенфикой» и «Барселоной» — праздник футбола

Булыкин: для всех болельщиков матч между «Бенфикой» и «Барселоной» — праздник футбола
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» (5:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Лига чемпионов всегда славится красивыми матчами, где все команды пытаются выступить как можно лучше. Жалко, что не все смогли посмотреть эту игру, потому что её не показывали на федеральном канале. Ведь для всех болельщиков такой матч — это праздник футбола высокого уровня. Игра между «Барселоной» и «Бенфикой» запомнится надолго: камбэк, вратарские ошибки и хет-трик. В этой игре было всё, что можно.

Была нереальная «Барселона», которая не сдавалась и вырвала победу в последние минуты матча. Каталонцы играли и боролись до конца. Учитывая, что в команде футболисты высокого уровня, которые находятся в хорошей физической форме, им удаются такие матчи. «Барселона» сама играет и другим даёт. «Байер» в прошлом сезоне играл так же. Чего далеко ходить? У нас «Динамо» много забивало на последних минутах. Такие игры украшают футбол. «Бенфике» очень обидно, что они упустили победу, ведь они вели со счётом 3:1 и 4:2. Даже не помню, когда при счёте 4:2 уступали 4:5», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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