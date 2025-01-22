Видеообзор матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Ювентус»

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Брюгге» и туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Матч завершился со счётом 0:0.

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Обе команды пытались открыть счёт в игре и добыть победу, однако нанесли всего один удар в створ ворот на двоих.

На данный момент «Брюгге» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Ювентус» — 15-й (12 очков).