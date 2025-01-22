Рафинья прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Крайний нападающий каталонской Барселоны» Рафинья высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (5:4).

«Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Я прекрасно знаю, как трудно играть в гостях у «Бенфики», у них хорошая команда, прекрасные игроки. Мы не могли позволить себе проиграть 1:3. Матч получился зрелищным для всех. «Бенфика» вполне могла выиграть, но победу одержали мы», — приводит слова Рафиньи французское онлайн-издание RMC Sport.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 результативными передачами.