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Рафинья прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Рафинья прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
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Крайний нападающий каталонской Барселоны» Рафинья высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (5:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Я прекрасно знаю, как трудно играть в гостях у «Бенфики», у них хорошая команда, прекрасные игроки. Мы не могли позволить себе проиграть 1:3. Матч получился зрелищным для всех. «Бенфика» вполне могла выиграть, но победу одержали мы», — приводит слова Рафиньи французское онлайн-издание RMC Sport.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

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