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Нури Шахин уволен из дортмундской «Боруссии» — Sky Sport Germany

Нури Шахин уволен из дортмундской «Боруссии» — Sky Sport Germany
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин лишился своего поста. Об этом сообщает Sky Sport Germany в социальной сети X.

По информации источника, турецкому специалисту сообщили об увольнении накануне, 21 января, после поражения от «Болоньи» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что «Боруссия» Дортмунд проиграла четыре матча подряд.

По состоянию на сегодняшний день «шмели» занимают 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков. Шахин возглавил «Боруссию» Дортмунд летом прошлого года, сменив на посту главного тренера Эдина Терзича, которому Нури ассистировал ранее.

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