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«Боруссия» Дортмунд объявила об отставке главного тренера Нури Шахина

«Боруссия» Дортмунд объявила об отставке главного тренера Нури Шахина
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Дортмундская Боруссия отправила в отставку Нури Шахина, занимавшего должность главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба «шмелей», опубликовав заявление на официальном сайте клуба.

«К сожалению, нам не удалось реализовать спортивные амбиции «Боруссии» Дортмунд в этом сезоне на момент публикации этого заявления. Я желаю всего наилучшего этому особому клубу», — приводит слова Шахина пресс-служба «шмелей».

По состоянию на сегодняшний день «шмели» занимают 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков. Шахин возглавил «Боруссию» Дортмунд летом прошлого года, сменив на посту главного тренера Эдина Терзича, которому Нури ассистировал ранее.

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