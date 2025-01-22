Хомуха: зачем ЦСКА усугублять ситуацию с Мендесом, если клуб хочет работать на рынке Чили?

Экс-футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался по ситуации с неприездом на зимний тренировочный сбор «Крыльев Советов» чилийского полузащитника Виктора Мендеса. Игрок принадлежит армейцам, а за самарцев играет на правах аренды.

«Если Мендес сам не изъявляет желания играть в РПЛ, а в ЦСКА взвесили все за и против, то его решили продать. Зачем армейцам усугублять ситуацию с Мендесом, если клуб хочет продолжать работать на трансферном рынке Чили? Нет никакого смысла портить отношения с другими странами. Нашли альтернативный вариант, поэтому приняли решение продать Мендеса», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.