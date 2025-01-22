Дьяков: очевидно, что Захаряну нужно перезагрузиться и уйти в аренду ради игровой практики

Российский экс-футболист Виталий Дьяков отреагировал на новость об очередной травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Сложно сказать, почему у Захаряна большое количество травм. Но очевидно, что Арсену нужно перезагрузиться и до лета уйти в аренду в другую команду ради игровой практики. Сейчас у него травма на травме, и он совсем не играет, поэтому в «Сосьедаде» не рассчитывают на Арсена в этом сезоне. Однако никто не застрахован от повреждений, ведь все могут получить серьёзную травму. Поэтому в этой ситуации нельзя никого обвинять», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.