Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: очевидно, что Захаряну нужно перезагрузиться и уйти в аренду ради игровой практики

Дьяков: очевидно, что Захаряну нужно перезагрузиться и уйти в аренду ради игровой практики
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Виталий Дьяков отреагировал на новость об очередной травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Сложно сказать, почему у Захаряна большое количество травм. Но очевидно, что Арсену нужно перезагрузиться и до лета уйти в аренду в другую команду ради игровой практики. Сейчас у него травма на травме, и он совсем не играет, поэтому в «Сосьедаде» не рассчитывают на Арсена в этом сезоне. Однако никто не застрахован от повреждений, ведь все могут получить серьёзную травму. Поэтому в этой ситуации нельзя никого обвинять», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Гладилин — о Захаряне: никто не будет держать игрока, который регулярно травмируется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android