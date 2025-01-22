Слот прокомментировал выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал досрочный выход «красных» в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Пока ещё рано говорить, что первое или второе место — это обязательно преимущество. Вам может улыбнуться удача, а может и нет. Это новый формат. Для меня первое место в турнирной таблице общего этапа ничего не значит, самое важное, чего мы добились, — это проскочили раунд плей-офф. Если рассуждать в этом контексте, то минус один матч — это хорошо. Оно того стоило», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне, 21 января, «Ливерпуль» встречался с «Лиллем» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.