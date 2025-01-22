Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот прокомментировал выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Слот прокомментировал выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал досрочный выход «красных» в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Салах – 34'     1:1 Дэвид – 62'     2:1 Эллиотт – 67'    
Удаления: нет / Манди – 59'

«Пока ещё рано говорить, что первое или второе место — это обязательно преимущество. Вам может улыбнуться удача, а может и нет. Это новый формат. Для меня первое место в турнирной таблице общего этапа ничего не значит, самое важное, чего мы добились, — это проскочили раунд плей-офф. Если рассуждать в этом контексте, то минус один матч — это хорошо. Оно того стоило», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне, 21 января, «Ливерпуль» встречался с «Лиллем» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»
Видео
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android