Дьяков: Вендел заработал в России денег и всё выиграл — теперь он хочет уехать домой

Российский экс-футболист Виталий Дьяков отреагировал на уход бразильского полузащитника Вендела из «Зенита». Ранее было объявлено, что хавбек доиграет этот сезон в стане сине-бело-голубых, после чего отправится в «Ботафого».

«Вендел в этом сезоне не так хорош, как в предыдущие годы. Возможно, у него пропала мотивация или он устал, поэтому теперь хочет уехать домой. Он заработал здесь денег и всё выиграл, так что доиграет сезон и поедет в Бразилию. Артур — небольшая потеря для «Зенита». Он вроде бы неплохо и ярко начал, но в целом от него ждали большего», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.