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«Арсенал» — «Динамо» Загреб: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Арсенал» — «Динамо» Загреб: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и загребское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Динамо» Загреб располагается на 25-й строчке (восемь очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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