«Арсенал» — «Динамо» Загреб: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и загребское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Динамо» Загреб располагается на 25-й строчке (восемь очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.