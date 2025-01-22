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Наумов: Вендел — очень серьёзная потеря для «Зенита», без него Глушенков будет не так ярок

Наумов: Вендел — очень серьёзная потеря для «Зенита», без него Глушенков будет не так ярок
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий уход полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец отыграет этот сезон за бело-голубых, после чего присоединится к «Ботафого».

«Уход Вендела — очень серьёзная потеря для «Зенита». Ему нужно будет искать сильную замену, а без Вендела Глушенков будет не так ярок. Максим будет вынужден заниматься больше черновой и оборонительной работой. С Венделом Глушенков очень сильно раскрылся. Что касается ухода Артура, это не потеря для питерской команды, это игрок ротации», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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