Наумов: Вендел — очень серьёзная потеря для «Зенита», без него Глушенков будет не так ярок

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий уход полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец отыграет этот сезон за бело-голубых, после чего присоединится к «Ботафого».
«Уход Вендела — очень серьёзная потеря для «Зенита». Ему нужно будет искать сильную замену, а без Вендела Глушенков будет не так ярок. Максим будет вынужден заниматься больше черновой и оборонительной работой. С Венделом Глушенков очень сильно раскрылся. Что касается ухода Артура, это не потеря для питерской команды, это игрок ротации», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.