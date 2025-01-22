Эпичная «перестрелка» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Црвена звезда» — ПСВ

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Црвена Звезда». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. «ПСВ Эйндховен» одержал победу со счётом 3:2.

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ПСВ забил три гола, после чего один из игроков команды заработал удаление. Далее «Црвена Звезда» отыграла два мяча, однако полностью переломить ход встречи не смогла.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав три очка. «ПСВ Эйндховен» — 17-й (11 очков).