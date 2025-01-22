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Алдонин: хотелось бы, чтобы ЦСКА с каждым трансферным окном становился сильнее

Алдонин: хотелось бы, чтобы ЦСКА с каждым трансферным окном становился сильнее
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Ветеран ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферных амбициях армейского клуба. Он выразил надежду, что с каждым трансферным окном ЦСКА будет становиться всё сильнее.

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА с каждым трансферным окном становился сильнее. Конкуренты усиливаются, поэтому хотелось бы усиления и от армейцев. Я слышал слухи о покупке бразильца. Чем качественнее будут усиления, тем выше клуб будет в турнирной таблице.

Сложно ориентироваться, соответствуют ли нынешние центральные полузащитники ЦСКА уровню команды, когда клуб на шестом месте. Но тем не менее должна быть конкуренция. Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. Это практически аксиома современного футбола», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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