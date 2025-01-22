Александр Мостовой: матч «Бенфики» и «Барселоны» — какое-то сумасшествие

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» (5:4).

«Перед матчем давал свои прогнозы и сказал, что «Барселона» обыграет «Бенфику» с разницей в один мяч. Но я не думал, что будет такой крупный счёт. Когда счёт стал 3:1 в пользу «Бенфики», подумал: «Ничего себе игра». Хотя «Барселона» могла спокойно сравнять, ведь это команда, которая может забить сколько угодно. Счёт 4:5 — это какое-то сумасшествие.

Мне всё понравилось в этом матче. Но разница нового формата Лиги чемпионов в том, что выводы мы будем делать потом. Я до сих пор разбираюсь с турнирной таблицей. Даже сейчас непонятно, что будет дальше — запутанная ситуация. «Бенфика» вроде бы играет нормально, а находится на 18-м месте. Кто не смотрит футбол, скажет: «Почему они так низко?», хотя они находятся в зоне плей-офф. Мы сейчас понимаем, что «Ливерпуль» и «Барселона» могут не играть основным составом в последней игре, ведь они уже прошли дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.