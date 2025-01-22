Сенников ответил, станет ли покупка «Зенитом» Энрике решающим фактором в борьбе за титул

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, станет ли приобретение «Зенитом» бразильского вингера Луиса Энрике решающим фактором в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

— Допускаете, что трансфер Луиса Энрике станет решающим фактором в борьбе за золотые медали?

— «Зенит» понял, что надо как-то встряхнуть команду, которая провела неудачную концовку первой части сезона. Этот ключевой трансфер может сказаться. Всё-таки футболист топовый, с большой перспективой. Он будет мотивировать других ребят, — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В «Ботафого» уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел. Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.