Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников ответил, станет ли покупка «Зенитом» Энрике решающим фактором в борьбе за титул

Сенников ответил, станет ли покупка «Зенитом» Энрике решающим фактором в борьбе за титул
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, станет ли приобретение «Зенитом» бразильского вингера Луиса Энрике решающим фактором в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

— Допускаете, что трансфер Луиса Энрике станет решающим фактором в борьбе за золотые медали?
— «Зенит» понял, что надо как-то встряхнуть команду, которая провела неудачную концовку первой части сезона. Этот ключевой трансфер может сказаться. Всё-таки футболист топовый, с большой перспективой. Он будет мотивировать других ребят, — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В «Ботафого» уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел. Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Материалы по теме
Лепёхин — о Луисе Энрике в «Зените»: в нынешнее время даже € 1 млн — большие деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android