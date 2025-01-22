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Николай Наумов: «Зенит» мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников

Николай Наумов: «Зенит» мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о стратегии «Зенита», который делает ставку на латиноамериканских футболистов.

«Менять бразильцев на бразильцев — выбор «Зенита». Я считаю, что в прежние времена, когда мы выступали в еврокубках, это было хорошо. Эти трансферы оправданны, ведь мы должны держать марку на европейском уровне, зарабатывать. Сегодня, когда мы находимся в изоляции, трудно объяснить такие приобретения. Мне кажется, «Зенит» мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников. У клуба мощная школа и академия, поэтому неправильно, что в «Зените» нет ни одного своего воспитанника», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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