Николай Наумов: «Зенит» мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о стратегии «Зенита», который делает ставку на латиноамериканских футболистов.

«Менять бразильцев на бразильцев — выбор «Зенита». Я считаю, что в прежние времена, когда мы выступали в еврокубках, это было хорошо. Эти трансферы оправданны, ведь мы должны держать марку на европейском уровне, зарабатывать. Сегодня, когда мы находимся в изоляции, трудно объяснить такие приобретения. Мне кажется, «Зенит» мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников. У клуба мощная школа и академия, поэтому неправильно, что в «Зените» нет ни одного своего воспитанника», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.