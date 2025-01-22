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Видеообзор матча Лиги чемпионов «Слован» — «Штутгарт»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Слован» — «Штутгарт»
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В ночь с 21 на 22 января по московскому времени состоялся матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались братиславский «Слован» и «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной из Ланкашира (Англия). Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Штутгарта».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Джейми Левелинг с передачи Дениза Ундава. На 36-й минуте Джейми Левелинг оформил дубль с передачи Энцо Мийо. На 85-й минуте нападающий «Слована» Иджесси Метсоко с передачи Тиграна Барсегяна сократил отставание своей команды. На 88-й минуте Фабиан Ридер забил третий гол «Штутгарта» с передачи Максимилиана Миттельштедта.

На данный момент «Слован» занимает предпоследнее, 35-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, не заработав ни одного очка. «Штутгарт» занимает 20-е место с 10 очками.

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