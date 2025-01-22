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«Реал» — «Зальцбург»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 9 очков за 6 матчей. У «Зальцбурга» 3 очка и 33-е место.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.