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23:00 Мск
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Реал — Зальцбург: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Реал» — «Зальцбург»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 9 очков за 6 матчей. У «Зальцбурга» 3 очка и 33-е место.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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