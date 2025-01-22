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«Ростов» объявил о переходе защитника Евгения Чернова в «Балтику»

«Ростов» объявил о переходе защитника Евгения Чернова в «Балтику»
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«Ростов» объявил о переходе защитника Евгения Чернова в калининградскую «Балтику» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Евгений Чернов арендован «Балтикой». Соглашение рассчитано до конца сезона. Защитник провел за «Ростов» 120 матчей, впервые оказавшись в нашей команде в 2019-м году. Мы желаем Жене хорошего и продуктивного сезона!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

32-летний Чернов является воспитанником «Томи». За свою карьеру футболист также успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей», «Оренбург», «Химик» и «Краснодар». Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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