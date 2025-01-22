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Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «ПСЖ» и «Ман Сити» состоится сегодня, 22 января. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. На данный момент «горожане» занимают 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. Парижане — 26-е (семь очков).

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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