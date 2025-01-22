Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: не удивлён трансфером Мельниченко в «Порту», для молодого парня это лучший вариант

Юран: не удивлён трансфером Мельниченко в «Порту», для молодого парня это лучший вариант
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Юран прокомментировал переход 18-летнего белорусского нападающего Трофима Мельниченко из минского «Динамо» в «Порту». Во время игровой карьеры Юран также успел поиграть в чемпионате Португалии — он защищал цвета «Бенфики» и «Порту».

«Порту» мониторит и европейские, и латинские чемпионаты. Наверняка скауты прилетали в Белоруссию. Здесь нет ничего странного, потому что они охватывают всё. «Порту» берёт не только взрослых футболистов, но и мониторит молодёжь. Они покупают и потом продают игроков дороже более серьёзным клубам, поэтому не удивлён, что взяли Мельниченко.

Если молодой игрок попадает в «Порту», «Бенфику» или «Спортинг», ему будет проще. Остальные команды в чемпионате Португалии менее сильные. Если бы он попал в Англию, Италию или Германию, могли бы быть проблемы с раскрытием потенциала. А «Порту» — трамплин. Для молодого парня это лучший вариант», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер «Динамо» Минск ответил, что пожелал Мельниченко перед переходом в «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android