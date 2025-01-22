Юран: не удивлён трансфером Мельниченко в «Порту», для молодого парня это лучший вариант

Бывший российский футболист Сергей Юран прокомментировал переход 18-летнего белорусского нападающего Трофима Мельниченко из минского «Динамо» в «Порту». Во время игровой карьеры Юран также успел поиграть в чемпионате Португалии — он защищал цвета «Бенфики» и «Порту».

«Порту» мониторит и европейские, и латинские чемпионаты. Наверняка скауты прилетали в Белоруссию. Здесь нет ничего странного, потому что они охватывают всё. «Порту» берёт не только взрослых футболистов, но и мониторит молодёжь. Они покупают и потом продают игроков дороже более серьёзным клубам, поэтому не удивлён, что взяли Мельниченко.

Если молодой игрок попадает в «Порту», «Бенфику» или «Спортинг», ему будет проще. Остальные команды в чемпионате Португалии менее сильные. Если бы он попал в Англию, Италию или Германию, могли бы быть проблемы с раскрытием потенциала. А «Порту» — трамплин. Для молодого парня это лучший вариант», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.