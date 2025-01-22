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«Факел» объявил о переходе защитника «Тобола» Альберта Габараева

«Факел» объявил о переходе защитника «Тобола» Альберта Габараева
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Защитник «Тобола» Альберт Габараев продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. О подписании 27-летнего защитника объявил воронежский «Факел».

«Рады видеть тебя в команде, Альберт!» — написала пресс-служба воронежцев в клубных соцсетях.

За «Тобол» Габараев выступал с февраля 2023 года. За этот период он успел сыграть за команду 68 матчей. Он стал обладателем Кубка и суперкубка Казахстана, а также получил опыт игры в европкубках (в Лиге Европы и Лиге конференций).

Ранее Альберт играл за московскую «Родину», астраханский «Волгарь», армянские клубы «Ноа» и «Уэст Армения», а также белорусскую «Городею». Он выступает на позиции центрального защитника, но также может закрыть фланг обороны.

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