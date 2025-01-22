Заза Джанашия: лучше бы «Зенит» подписал грузина, а потом продал его за € 35 млн

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике.

«Зачем «Зенит» тратит € 35 млн на Луиса Энрике? Клуб ждёт возвращения в еврокубки? Думаю, что это бессмысленная покупка, ведь «Зенит» без этого футболиста всё равно сильная команда. Питерскому клубу следовало бы лучше взять кого-то из России, здесь тоже есть хорошие футболисты. Лучше бы «Зенит» подписал какого-то грузина, а потом продал его за € 35 млн», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.