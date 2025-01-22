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«Ахмат» объявил об отмене товарищеского матча с болгарской «Славией»

«Ахмат» объявил об отмене товарищеского матча с болгарской «Славией»
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Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила об отмене запланированного на сегодня, 22 января, товарищеского матча с болгарской «Славией».

«По неблагоприятным погодным условиям отменена контрольная игра нашей команды с болгарским клубом «Славия», которая должна была начаться в 16:00. Команда проведёт тренировку в тренажёрном зале», — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ахмат» располагается на 15-й строчке, набрав 13 очков.

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