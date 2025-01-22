Мостовой: Захарян ещё молод, в любой момент может вернуться в Россию

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне, который в этом сезоне не провёл ни одного матча из-за травм.

«Захарян правильно сделал, что поехал в «Реал Сосьедад». Ничего страшного в этом нет. Но травмы — это часть футбольной жизни. Футбол самый травмоопасный и популярный вид спорта на планете. Это все знают. Можете даже спросить у любого доктора. В команде всё время происходят надрывы, разрывы, и мы ещё не говорим о тяжёлых повреждениях. У Арсена есть преимущество, он ещё молодой игрок. Даже если у него не получится, ему всего 21 год и в любой момент может вернуться в Россию. Другое дело — век футболиста кроток. У нас есть пример Сашки Головина, который уезжал в «Монако» в 21 год, а сейчас ему уже 28.

Трудно сказать, насколько долго в «Реале Сосьедад» будут терпеть травмы Захаряна. Мы не находимся в команде. Там есть доктора. У всех по-разному: кто-то терпит, а кого-то отдают в аренду. Хотя недавно был разговор об аренде, но в клубе заявили, что на него рассчитывают и никуда не хотят отдавать. Все ребята, которые играли на высоком уровне, знают, что были футболисты, которых мучали травмы. Но они как-то справлялись. Поэтому Арсену главное залечиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.