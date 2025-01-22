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Юран: главное, чтобы через несколько месяцев Энрике в «Зените» не начал валять дурака

Юран: главное, чтобы через несколько месяцев Энрике в «Зените» не начал валять дурака
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран отреагировал на дорогостоящий трансфер Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Понятно, что Энрике перешёл в «Зенит» из-за хорошего финансового предложения. Для нашего чемпионата приехал серьёзный легионер. Что касается цифр трансфера, это не моё дело. Если клуб может себе позволить, обсуждать это будет неэтично. Вопрос в том, насколько Энрике будет гореть желанием и играть с запредельной самоотдачей.

Главное, чтобы через несколько месяцев он не начал валять дурака. У меня есть опасения. Сначала всё хорошо, а через полгода начинаем говорить: «Что случилось?» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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