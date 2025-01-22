Милан Шкриньяр прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Фенербахче»

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с турецким клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Шкриньяр был предложен «Наполи» в качестве части сделки по трансферу грузинского вингера итальянцев Хвичи Кварацхелии в стан парижан. В текущем сезоне Милан принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.