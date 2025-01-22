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Португальский агент допустил вариант перехода Неймара в «Зенит»

Португальский агент допустил вариант перехода Неймара в «Зенит»
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Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о гипотетической перспективе перехода бразильского вингера Неймара в «Зенит». Он считает, что такой вариант нельзя исключать. Сине-бело-голубые могут быть интересным сценарием для продолжения карьеры Неймара. Экс-футболист «Барселоны» рассмотрел бы предложение из России, считает Барбоза.

— Чисто теоретически вы бы могли представить Неймара в «Зените»?
— Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы, — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Неймар находится в шаге от ухода из саудовского «Аль-Насра». Клуб не рассчитывает на бразильца, который получил несколько серьёзных травм подряд. В СМИ ходили слухи о возможном возвращении Неймара в родной «Сантос».

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