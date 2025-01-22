Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: Арсен Захарян просто не готов к Испании

Заза Джанашия: Арсен Захарян просто не готов к Испании
Комментарии

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия отреагировал на новость об очередной травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян просто не готов к Испании. Футболист, который так часто травмируется, не готов. Думаю, «Реал Сосьедад» не будет терпеть его частые повреждения. Клуб скоро отдаст Арсена в аренду», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Мостовой: Захарян ещё молод, в любой момент может вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android