Заза Джанашия: Арсен Захарян просто не готов к Испании

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия отреагировал на новость об очередной травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян просто не готов к Испании. Футболист, который так часто травмируется, не готов. Думаю, «Реал Сосьедад» не будет терпеть его частые повреждения. Клуб скоро отдаст Арсена в аренду», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.