Сергей Юран считает поведение легионеров неуважением к российскому футболу

Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на забастовки легионеров в некоторых клубах РПЛ. В частности, он прокомментировал ситуацию в «Динамо» — на зимние сборы клубы не явился один из лидеров, Бителло.

«Я играл в четырёх странах и ни разу не видел, чтобы легионер не хотел возвращаться в расположение клуба. Просто мы разбаловали легионеров. Они рассматривают Россию с точки зрения финансового заработка. Пока мы не участвуем в еврокубках, всем понятно, зачем сюда едут. Мы даём большие привилегии, чуть ли не пылинки сдуваем. А они приехали, посмотрели, заработали какие-то деньги и начинают так себя вести. Это такое неуважение к российскому футболу!

Нужно сдувать меньше пылинок перед подписанием и подписывать контракт более жёстко, чтобы держать футболиста в каких-то рамках. Что значит ты не хочешь играть? У тебя подписанный контракт! Нужно задуматься. Когда я работаю, до подписания контракта всегда беседую с легионером лично. Надо понять игрока в разговоре: насколько он настроен и хочет. Пока мы не начнём себя уважать, так оно и будет.

Чего сейчас плакать? Нужно делать выводы. Понятно, что Бителло уже не помощник. Может, его дёргает за ниточки агент, чтобы сбить трансферную сумму. Нужно начинать с себя. И нужны ли на данном этапе легионеры в таком количестве? У нас нет еврокубков. Есть молодёжь, поэтому надо давать шанс своим ребятам. Есть хороший пример с Батраковым: в прошлом сезоне играл за «Локомотив-2», а потом тренер дал ему шанс. И таких мальчишек у нас очень много. Просто иногда нужно нас слышать. Моё поколение проиграло по 10 лет в европейских чемпионатах. Когда мы что-то говорим, это не что-то найденное из книжки, а то, что сами прошли. Должно быть самоуважение», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.