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Экс-игрок «Реала Сосьедад» Деметрадзе высказался о проблемах Захаряна в Испании

Экс-игрок «Реала Сосьедад» Деметрадзе высказался о проблемах Захаряна в Испании
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о проблемах полузащитника испанской команды Арсена Захаряна. Российский хавбек не провёл ни одного матча в этом сезоне из-за травм.

«Не сразу вклинишься в испанский футбол. Сначала не пошло у Арсена, а потом получил травму. Сейчас уже тяжело восстановиться и получать игровую практику. Переход из российского чемпионата в испанский даётся трудно. Только одарённым это под силу. Захарян — талантливый футболист. К сожалению, не сыграл ещё на нужном уровне.

Испания — сильный чемпионат, где играют футболисты высокого уровня. Не каждый футболист может заиграть в Испании. Но желаю Арсену больше игровой практики», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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