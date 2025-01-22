Арне Слот — о 50 голах Салаха в еврокубках: Мо особенный, по-другому не скажешь

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем мерсисайдцев и сборной Египта Мохамеде Салахе. В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» Салах забил гол, который стал для него 50-м за «Ливерпуль» в еврокубковых турнирах.

«Думаю, особенный — это лучшее слово, которое характеризует Мо. По-другому и не скажешь, хотя, пожалуй, иное слово тоже можно подобрать. Салах был выдающимся игроком для «Ливерпуля» долгие годы. И он продолжает быть им. Сегодня он забил отличный гол», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Действующий контракт форварда с «красными» рассчитан до 30 июня 2025 года.