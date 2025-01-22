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Гришин — о Венделе: «Зенит» хочет вливать новую кровь, которая ещё ничего не выигрывала

Гришин — о Венделе: «Зенит» хочет вливать новую кровь, которая ещё ничего не выигрывала
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Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на трансферные новости «Зенита». Сине-бело-голубые подписали Луиса Энрике из «Ботафого». В обратном направлении отправятся Артур Гимарайнс (зимой) и Вендел (летом).

«€ 35 млн за Луиса Энрике — это дело «Зенита». Если у них есть деньги, они их тратят. С другой стороны, € 35 млн — это перебор. Продали Вендела и Артура, поэтому появились свободные деньги, которые потратили на Энрике. Понятно, что «Зенит» хочет занять первое место, поэтому им нужны сильные футболисты.

Вендел — хороший футболист, но у бразильцев пропадает мотивация играть дальше. Она притупляется, ведь хочется чего-то нового. «Зенит» хочет вливать в команду новую кровь, которая ещё ничего не выигрывала, у которой есть мотивация», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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