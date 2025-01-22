Эракович высказался о ничейном результате товарищеского матча «Зенита» со сборной Иордании

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался по итогам товарищеской игры со сборной Иордании (1:1), которая прошла во вторник в Дохе на стадионе «Аль Духаиль».

«Вчера мы провели первый матч, получили нагрузку. Результат 1:1, конечно, не тот, которого мы хотели, но главной задачей вчера был не итоговый результат, а выполнение тех задач, которые поставил тренерский штаб, — чтобы все чувствовали себя нормально. Думаю, будем двигаться от матча к матчу, чтобы в наилучшем состоянии подойти к возобновлению сезона», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

На 64-й минуте матча «Зенит» — сборная Иордании единственный гол сине-бело-голубых во встрече забил нападающий Максим Глушенков. Ранее, на 53-й минуте, счёт в игре открыл защитник сборной Иордании Саед Аль-Росан. «Зенит» отправился в Доху 14 января. Планируется, что сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке.