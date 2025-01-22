«Фламенго» хочет € 10 млн за Лоррана, ЦСКА не намерен платить больше € 8 млн

Московский ЦСКА не собирается платить больше предложенных € 8 млн за 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Ранее появилась информация, что бразильский клуб требует увеличить предложение до € 10 млн.

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и сделал три результативные передачи.

Лорран является универсальным атакующим полузащитником, способным сыграть как под центральным нападающим, так и на флангах атаки. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего бразильца в € 12 млн.