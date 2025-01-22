«Спартак» принял решение по Александру Селихову — источник

Московский «Спартак» решил расторгнуть контракт с российским голкипером Александром Селиховым. Стороны разорвут трудовой договор по обоюдному согласию, информирует интернет-портал «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, «Спартак» выплатит Селихову компенсацию в размере его оставшейся зарплаты до конца контракта. Эта сумма составит примерно € 700 тыс.

Напомним, в текущем сезоне на счету Александра Селихова восемь матчей и семь пропущенных голов за «Спартак». В трёх играх голкипер сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Контракт Селихова с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.