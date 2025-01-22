«Мы пострадавшая сторона». Осинькин — о неявке Мендеса на сборы «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу ситуации с неприездом на зимний тренировочный сбор самарцев арендованного у ЦСКА чилийского полузащитника Виктора Мендеса.

«Первое всё‑таки — это отношения ЦСКА и футболиста, а потом уже тот контракт, который с нами. Мы пострадавшая сторона», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 25-летний чилийский полузащитник Виктор Мендес не прибыл в расположение «Крыльев Советов» в Турции для прохождения межсезонного тренировочного сбора. Футболист арендован волжанами у ЦСКА до конца сезона. При этом в армейском клубе заявили об отсутствии каких-либо текущих трансферных предложений по Мендесу. В текущем сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах (все — за «Крылья Советов») и один результативный пас.