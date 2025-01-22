Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы пострадавшая сторона». Осинькин — о неявке Мендеса на сборы «Крыльев Советов»

«Мы пострадавшая сторона». Осинькин — о неявке Мендеса на сборы «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу ситуации с неприездом на зимний тренировочный сбор самарцев арендованного у ЦСКА чилийского полузащитника Виктора Мендеса.

«Первое всё‑таки — это отношения ЦСКА и футболиста, а потом уже тот контракт, который с нами. Мы пострадавшая сторона», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 25-летний чилийский полузащитник Виктор Мендес не прибыл в расположение «Крыльев Советов» в Турции для прохождения межсезонного тренировочного сбора. Футболист арендован волжанами у ЦСКА до конца сезона. При этом в армейском клубе заявили об отсутствии каких-либо текущих трансферных предложений по Мендесу. В текущем сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах (все — за «Крылья Советов») и один результативный пас.

Материалы по теме
Хомуха: зачем ЦСКА усугублять ситуацию с Мендесом, если клуб хочет работать на рынке Чили?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android