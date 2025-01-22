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Жоаозиньо: Неймар может играть за любой клуб в мире

Жоаозиньо: Неймар может играть за любой клуб в мире
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Экс-футболист «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию своего соотечественника Неймара, который близок к уходу из саудовского «Аль-Хиляля». Клуб намерен расторгнуть контракт с вингером, который пропустил большинство матчей из-за травм.

«Неймар — очень сильный футболист. Невозможно такое, что его уровень упал. Он может играть за любой клуб в мире», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось о желании Неймара вернуться в родной клуб «Сантос», в котором он начинал свою карьеру.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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