Жоаозиньо: Неймар может играть за любой клуб в мире

Экс-футболист «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию своего соотечественника Неймара, который близок к уходу из саудовского «Аль-Хиляля». Клуб намерен расторгнуть контракт с вингером, который пропустил большинство матчей из-за травм.

«Неймар — очень сильный футболист. Невозможно такое, что его уровень упал. Он может играть за любой клуб в мире», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось о желании Неймара вернуться в родной клуб «Сантос», в котором он начинал свою карьеру.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.