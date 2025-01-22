Хавбек «Пари НН» Трошечкин назвал главную особенность тренера команды Гончаренко

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об особенностях работы с главным тренером команды Виктором Гончаренко. По словам Трошечкина, 47-летний специалист любит играть в агрессивный футбол.

«Фишка Гончаренко в том, что он очень любит агрессивные и злые команды, нужно всегда вступать в единоборства. Мы знаем, что за нами закрепился статус команды, которая много сидит в обороне. И он пытается это изменить, меняя наш менталитет», — заявил Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Акроном».