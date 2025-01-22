Евгений Алдонин: если Луис Энрике высококлассный футболист, € 35 млн не жалко

Бывший футболист ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин оценил переход Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Все любят считать чужие деньги. Я считаю, если Луис Энрике высококлассный футболист, то € 35 млн не жалко. Если он игрок как Малком, безусловно, такие футболисты украшают любой чемпионат. Всё зависит от того, какой уровень мастерства Энрике привезёт вместе с собой.

Тот же Вендел несколько сезонов выдавал фееричный футбол, а последние годы он был не столь ярок, хотя уровень футболиста очень высокий. Игры чемпионата покажут, что из себя представляет Энрике. Если он будет демонстрировать красивый футбол, то на фоне таких игроков даже свои воспитанники смогут хорошо развиваться. Чем сильнее футболисты основы, тем сильнее молодёжь клуба», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.