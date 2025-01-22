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Дьяков: цена Луиса Энрике будет соответствовать качеству — «Зениту» виднее

Дьяков: цена Луиса Энрике будет соответствовать качеству — «Зениту» виднее
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике.

«Зениту» виднее, нужно ли тратить большие деньги на футболистов, ведь клуб ведёт борьбу за чемпионство. Видно, что команде нужны обновления и приобретения. Клуб готов тратиться, а деньги на это у них есть. Думаю, если «Зенит» заплатил € 35 млн, в клубе длительное время вели Луиса Энрике. Нецелесообразно брать абы кого за такие деньги. Цена Энрике будет соответствовать качеству», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.

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