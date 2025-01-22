Павел Погребняк отреагировал на возможный уход Клаудиньо из «Зенита»

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о возможном уходе 27-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Ранее стало известно, что футболист сине-бело-голубых близок к переходу в «Аль-Садд». Также Клаудиньо связывали с бразильским «Палмейрасом».

«Когда уходят такие креативные и высококвалифицированные футболисты, как Клаудиньо, то это потеря уже для всего российского чемпионата и в частности для «Зенита». В последнее время у него были проблемы с мотивацией. Если смогут закрыть его сделку так же, как с Венделом, чтобы он ушёл после окончания сезона, и принёс команде чемпионство, то это было бы супер. Его уход — потеря!» – приводит слова Погребняка Metaratings.

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в 20 матчах во всех турнирах. В активе бразильца один гол и пять результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 17 млн.