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Булыкин: в Испании не делают скидку на адаптацию и травмы Захаряна

Булыкин: в Испании не делают скидку на адаптацию и травмы Захаряна
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о проблемах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Российский хавбек не провёл ни одного матча в этом сезоне из-за травм.

«Естественно, когда ты играешь за границей, то там другие тренировки, быт и еда, поэтому другое настроение. К этому всему нужно адаптироваться. В Испании конкурентоспособный футбол. Самое главное даже на тренировках проявлять себя на максимуме. Для меня странно, почему у Арсена там не получается. Видимо, травмы не дают ему показать свой уровень. Мы делаем Захаряну скидки на адаптацию и травмы, но там таких скидок не делают, могут посчитать трансфер неудачным и расстаться с футболистом.

Вполне возможно, что «Реал Сосьедад» будет искать варианты по аренде или продаже Захаряна, если у него не получится выйти на свой уровень. В клубе ждали совершенно другого от Арсена. Если Захарян хочет остаться там, надо искать варианты продолжения карьеры в Испании, а не рассматривать возвращение в Россию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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