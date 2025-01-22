Паулу Барбоза оценил возможный трансфер «Спартака» за € 25 млн

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил потенциальный переход сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак». СМИ сообщали, что сумма сделки может составить € 25 млн. По мнению агента, это нормальная цена для такого футболиста. Илич должен быстро адаптироваться в РПЛ и сразу начать приносить пользу «Спартаку», отметил агент.

— В СМИ писали, что «Спартак» подпишет Илича за € 25 млн евро. Не слишком ли много за молодого серба?

— Нет. Я думаю, что это его реальная цена на международном рынке. Это интересный игрок, молодой и перспективный, он может играть на разных позициях, уже прошёл проверку. Большой плюс для российского клуба в том, что он славянин — легче адаптируется. Илич — это игрок, который сразу заиграет в РПЛ и принесёт команде пользу, — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».