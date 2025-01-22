Французский игрок «Локомотива» Ньямси признался, что изучает русский язык

Футболист московского «Локомотива» французский защитник Жерзино Ньямси рассказал, что изучает русский язык. За железнодорожников Жерзино выступает с февраля 2024 года. Ранее он играл за «Страсбург».

«У меня есть преподаватель, с которым я учу язык несколько раз в неделю. Правда, в отпуске я забросил занятия, но сейчас буду возобновлять. Прогресс есть: я много понимаю, могу немного говорить на русском. Стараюсь больше общаться и не боюсь совершать ошибки, ведь только так можно выучить язык. Когда пересматриваю фильмы, которые я хорошо знаю, ставлю русскую озвучку», — приводит слова Ньямси официальный сайт «Локомотива».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» занимает пятое место. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.