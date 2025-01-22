Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агенты Угальде шантажируют «Спартак» ради денег — источник

Агенты Угальде шантажируют «Спартак» ради денег — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Появились скандальные подробности по поводу нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Так, агенты 22-летнего костариканца шантажируют руководство московского клуба ради нескольких миллионов евро, информирует Mash.

Согласно сведениям источника, агенты Угальде устроили массовый вброс через СМИ, блогеров и инсайдеров об интересе к игроку со стороны множества клубов. Недавно представители Манфреда потребовали у «Спартака» улучшенный контракт, в котором зарплата футболиста поднялась бы с € 1,7 млн до € 3 млн. При этом ещё € 1 млн должен достаться самим агентам в виде комиссионных. Руководство клуба не спешило с принятием решения по новому контракту Угальде. Поэтому агенты решили запустить слухи об интересе к форварду со стороны «Зенита», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Отмечается, что на самом деле у «Спартака» нет никаких конкретных предложений по Угальде, а все претенденты на игрока из прессы — это фальсификация от агентов Манфреда.

Материалы по теме
Черчесов: Угальде год не забивал, про зарплату не говорили, случайно забил — надо повышать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android