Агенты Угальде шантажируют «Спартак» ради денег — источник

Появились скандальные подробности по поводу нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Так, агенты 22-летнего костариканца шантажируют руководство московского клуба ради нескольких миллионов евро, информирует Mash.

Согласно сведениям источника, агенты Угальде устроили массовый вброс через СМИ, блогеров и инсайдеров об интересе к игроку со стороны множества клубов. Недавно представители Манфреда потребовали у «Спартака» улучшенный контракт, в котором зарплата футболиста поднялась бы с € 1,7 млн до € 3 млн. При этом ещё € 1 млн должен достаться самим агентам в виде комиссионных. Руководство клуба не спешило с принятием решения по новому контракту Угальде. Поэтому агенты решили запустить слухи об интересе к форварду со стороны «Зенита», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Отмечается, что на самом деле у «Спартака» нет никаких конкретных предложений по Угальде, а все претенденты на игрока из прессы — это фальсификация от агентов Манфреда.