Валерий Кечинов: ещё недавно Селихов был любимцем фанатов «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о том, что красно-белые расторгнут контракт с голкипером Александром Селиховым.

«Селихов перестал попадать в стартовый состав и играть в «Спартаке». Такая ситуация не должна его устраивать. Ещё в недавнем прошлом это лидер команды, ключевой футболист и любимец болельщиков «Спартака». Сейчас ему нужно что-то менять. Поэтому клуб и футболист пришли к обоюдному решению, что нужно расстаться. Но это нормальная ситуация, через которую проходят многие. Я считаю, что он усилит команду-середняк», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.