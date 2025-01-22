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Валерий Кечинов: ещё недавно Селихов был любимцем фанатов «Спартака»

Валерий Кечинов: ещё недавно Селихов был любимцем фанатов «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о том, что красно-белые расторгнут контракт с голкипером Александром Селиховым.

«Селихов перестал попадать в стартовый состав и играть в «Спартаке». Такая ситуация не должна его устраивать. Ещё в недавнем прошлом это лидер команды, ключевой футболист и любимец болельщиков «Спартака». Сейчас ему нужно что-то менять. Поэтому клуб и футболист пришли к обоюдному решению, что нужно расстаться. Но это нормальная ситуация, через которую проходят многие. Я считаю, что он усилит команду-середняк», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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