Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прудников назвал игрока, который лучше всех представляет российский футбол за рубежом

Прудников назвал игрока, который лучше всех представляет российский футбол за рубежом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Анжи», Кубани» и московского «Динамо» Александр Прудников назвал полузащитника «Монако» Александра Головина игроком, который лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Трофеев с монегасками россиянин пока не выигрывал.

«Конечно, Головин, а не кто-то другой лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Он много играет, дольше остальных находится в Европе. Сейчас Головин — самый известный российский футболист за границей. Остальные игроки не являются его конкурентами по этому показателю», — приводит слова Прудникова Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дмитрий Ананко: Батраков в большей степени «фантазиста», чем Головин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android