Прудников назвал игрока, который лучше всех представляет российский футбол за рубежом

Бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Анжи», Кубани» и московского «Динамо» Александр Прудников назвал полузащитника «Монако» Александра Головина игроком, который лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Трофеев с монегасками россиянин пока не выигрывал.

«Конечно, Головин, а не кто-то другой лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Он много играет, дольше остальных находится в Европе. Сейчас Головин — самый известный российский футболист за границей. Остальные игроки не являются его конкурентами по этому показателю», — приводит слова Прудникова Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.