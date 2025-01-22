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«Факел» и Табо Селе расторгли контракт из-за проблем в семье футболиста

«Факел» и Табо Селе расторгли контракт из-за проблем в семье футболиста
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Южноафриканский полузащитник Табо Селе покинул воронежский «Факел». Стороны расторгли контракт в связи с проблемами в семье футболиста.

«В связи с серьёзными проблемами со здоровьем в семье полузащитник и клуб расторгли контракт. По соглашению между Селе и клубом до конца срока действовавшего контракта футболист сможет выступать только за команды из ЮАР. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, а родным Селе – здоровья. Всего тебе самого доброго, Табо!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл в 14 матчах за воронежский клуб, в которых отметился одной результативной передачей.

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